So ging es dahin

So ging die vergangenen Tage der hehre und richtige Vorsatz des Friedrich Merz fröhlich dahin. Ein jeder bekam, was er oder sie wollte. Es baden ohnehin alle gemeinsam im Schaumbad des frischen Geldes. Man kann es so zusammenfassen: Der Mann, der angekündigt hat, einem glücklosen Olaf Scholz zu zeigen, wie Führung geht, wird geführt. Ja, vorgeführt. Er regiert nicht. Er wird regiert. Von seiner Schwesterpartei CSU. Von seinem einzig möglichen Koalitionspartner SPD. Und sogar von der Opposition in Gestalt der Grünen. Es fehlt nur noch, dass der größte Virtuose an den staatlichen Bonbonkanonen, der ebenso grundsympathische wie unselige Sozial- und Arbeitsminister Hubertus Heil, weiter im Amt bleibt und es nichts wird mit der Ankündigung, Wirtschaft und Arbeit sinnvollerweise in einem Superministerium zusammenzulegen, dann in den Händen der CDU wohlgemerkt. Von einem Ende der Laissez-faire-Migration ist in jüngster Zeit so verdächtig wenig die Rede gewesen, dass man auch hier nicht mehr an den Merz-Moment glauben mag.