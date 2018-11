"Ihr leistet so viel für uns"

Mit diesem Brief bedankt sich ein Mädchen beim Rettungsdienst

06.11.2018, 17:00 Uhr | sth, t-online.de

Der Brief eines Mädchens beschäftigt derzeit die Malteser in Stuttgart. Es bedankte sich mit rührenden Zeilen bei dem Rettungsteam. Dafür soll das Mädchen nun belohnt werden.

Mit einem wunderschönen Brief hat sich ein Mädchen beim Rettungsdienst Malteser in Stuttgart bedankt. Darin schrieb es: "Ihr leistet so viel für uns, aber bekommt einfach zu wenig 'Danke' gesagt." Die Arbeit sei nicht einfach und ungefährlich. "Später möchte ich auch gerne in den Rettungsdienst gehen." Unterschrieben ist der Brief mit dem Namen Johanna S. Auf dem Briefumschlag war kein Absender notiert.







Das Mädchen hat den Brief schon Mitte Oktober versandt, wie am Datum zu sehen ist. Nun hat ihn das Team der Malteser stolz auf Facebook gepostet. Inzwischen wurde er mehr als 220 Mal geteilt. Daneben steht der Kommentar der Malteser: "Wir sagen DANKE!"



Retter laden Johanna ein

Das hat einen Grund: Der Rettungsdienst würde sich gerne bei Johanna bedanken. "Liebe Johanna, falls Du das liest, dann melde Dich bitte bei uns. Wir würden Dich gerne auf unsere Rettungswache einladen und uns für den netten Brief bedanken, Dein Brief hat uns sehr berührt", kommentierte der Social-Media-Beauftragte der Malteser am Mittwoch den Brief auf Facebook.



In einem Gespräch mit der "Stuttgarter Zeitung" erklärte er: "So etwas haben wir noch nie erlebt! Wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut. Der Brief hat jetzt einen Ehrenplatz an unserer Pinnwand", sagte Daniel Kessler.