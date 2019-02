Beim Schwindeln erwischt

Mann versucht mit Blaulicht Parkgebühren zu sparen

04.02.2019, 18:59 Uhr | dpa

München: Ein Mann hat ein Blaulicht auf sein Autodach montiert und wollte so die Parkgebühren umgehen. (Symbolbild) (Quelle: Ralph Peters/imago)

Weil er die Parkgebühren umgehen wollte, hat ein Mann in München einfach ein Blaulicht auf seinem Autodach montiert. Zu seinem Unglück wurde er dabei gesehen.

Ein 65-Jähriger hat in München ein Blaulicht auf sein Autodach montiert – in der Hoffnung, damit Parkgebühren zu sparen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte am Samstag beobachtet, wie der Mann direkt vor einem Münchner Luxushotel das Blaulicht installierte, um den Eindruck eines Einsatzfahrzeugs zu erwecken.



Der Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung hatte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens und informierte die Polizei. Der 65-Jährige muss sich nun wegen Betrugs verantworten. Ob auch noch der Vorwurf der Amtsanmaßung hinzu kommt, werden die Ermittlungen zeigen.