Wilde Verfolgungsjagd

14-jähriger Autofahrer nimmt Polizeistreife die Vorfahrt

04.02.2019, 19:38 Uhr

Vorfahrt genommen: Ein 14-jähriger Autofahrer hat sich in Frankfurt am Main eine Verfolgungsjagd geliefert. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Erst die Vorfahrt genommen, dann eine wilde Verfolgungsjagd durch Frankfurt am Main geliefert: Ein 14-jähriger Autofahrer hat die Polizei auf Trab gehalten.

Ein 14-jähriger Autofahrer hat sich in Frankfurt am Main eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Jugendliche hatte einer Streife zuvor an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilt. Als die Beamten den Fahrer am Samstag kontrollieren wollten, drückte er aufs Gas und flüchtete mit 70 bis 90 Kilometern pro Stunde über mehrere Straßen.

Zwischendurch bremste er plötzlich ab, woraufhin drei Autoinsassen versuchten zu fliehen. Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche konnte die Polizei vorläufig festnehmen. Auch den 14-jährigen Fahrer konnten die Beamten später ermitteln.





Er gab zu, das Fahrzeug gefahren zu haben und vor der Polizei geflohen zu sein. Seine Mitfahrer sollen die Verfolgungsfahrt zudem gefilmt haben. Der Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben.