Missgeschick mit Folgen

Kurioser Autounfall in der Waschstraße

04.02.2019, 18:34 Uhr | AFP

Missgeschick mit Folgen: Mehrere Autos bei kuriosem Unfall in Waschstraße beschädigt. (Symbolbild) (Quelle: C. Hardt/imago)

Durch ein Missgeschick sind in einer Autowaschanlage in Wilhelmshaven mehrere Autos aufeinandergeprallt. Bei der Karambolage ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Durch ein Missgeschick hat eine 19-Jährige in einer Autowaschanlage im niedersächsischen Wilhelmshaven einen Karambolage mit erheblichem Sachschaden ausgelöst. Nach Angaben der Polizei ließ sie nach der Einfahrt in die Waschstraße versehentlich den Schalter des Automatikgetriebes auf "D", wodurch sich ihr Auto unkontrolliert in Bewegung setzte. Dabei schob es mehrere andere Fahrzeuge zusammen.

Auch die Waschanlage selbst wurde bei dem Vorfall vom Mittag beschädigt. Zunächst schob der Wagen der jungen Frau drei Autos zusammen, die am Ende der Waschstraße noch gegen ein viertes prallten. Dieses wurde gegen eine Mauer gedrückt. Versuche von Umstehenden, die Autokolonne zu stoppen, scheiterten laut Polizei.





Wie hoch der Schaden an den fünf beteiligten Fahrzeugen und der Waschanlage genau war, stand zunächst noch nicht fest. Gegen die 19-Jährige leitete die Polizei ein Verfahren ein, weil sie ihr Auto verließ, ohne es zuvor ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern.