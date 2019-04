Pöbelei in Niedersachsen

Betrunkener Radfahrer bedroht Sanitäter mit Hammer

14.04.2019, 14:35 Uhr | dpa

Stark alkoholisert hat ein junger Mann in Oldenburg Sanitäter, die ihn behandeln wollten, und Polizisten mit einem Hammer bedroht. Zuvor hatte er vergeblich versucht, vor den Rettungskräften zu fliehen.

Ein betrunkener 20-Jähriger hat Sanitäter in Oldenburg mit einem Hammer bedroht. Die Sanitäter waren in den Stadtteil Kreyenbrück gerufen worden, da der Mann dort bei einem Fahrrad lag, wie die Polizei mitteilte. Beim Anblick der Einsatzkräfte versuchte der Mann am Samstag zunächst zu flüchten und stürzte dabei.





Als die Sanitäter den Mann ansprachen, habe dieser sie beleidigt, einer Hammer aus seiner Jacke gezogen und die Sanitäter bedroht. Auch herbeigerufenen Polizisten habe er mit dem Hammer gedroht, hieß es. Er wurde in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille.