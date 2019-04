170 Passagiere an Bord

Flusskreuzfahrtschiff rammt Alte Mainbrücke in Bayern

22.04.2019, 11:37 Uhr | dpa

Die Alte Mainbrücke in Marktheidenfeld (Archivbild): Ein Flusskreuzfahrtschiff hat auf dem Main einen Brückenpfeiler gerammt. (Quelle: Michael Nitzschke/imago images)

Ein Passagierschiff hat auf dem Weg nach Wertheim in Bayern einen Brückenpfeiler gerammt. Dabei ist der Kreuzer beschädigt worden – die Brücke blieb unversehrt.

Ein Flusskreuzfahrtschiff hat auf dem Main einen Brückenpfeiler im bayerischen Marktheidenfeld gerammt. Wie die Polizei mitteilte, war das Schiff in der Nacht zu Ostermontag auf dem Weg nach Wertheim, als es mit dem rechten Heck an dem Pfeiler der Alten Mainbrücke entlang schrammte.





Die rund 170 Passagiere blieben bei dem Unfall in Bayern unverletzt. Während an dem Schiff ein Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro entstand, blieb die Brücke laut Polizei unbeschädigt.