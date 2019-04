Feuer auf der Saar

Brand auf Shisha-Schiff in Saarbrücken – mehrere Verletzte

22.04.2019, 09:50 Uhr | dpa

Feuerwehr an der Saar (Archivbild): Bei einem Feuer auf in Saarbrücken angelegten Shisha-Schiff sind fünf Menschen verletzt worden. (Quelle: Becker&Bredel/imago images)

Auf der Saar ist ein Shisha-Schiff in Brand geraten. Etwa 35 Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Boot. Mehrere erlitten Rauchvergiftungen.

Bei einem Feuer auf einem auf der Saar in Saarbrücken schwimmenden Shisha-Schiff sind fünf Menschen verletzt worden. "Sie erlitten Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt", sagte ein Polizeisprecher. Der Brand war in der Nacht zum Ostermontag auf dem in der Innenstadt ankernden Schiff ausgebrochen.





Etwa 35 Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Boot. Die Feuerwehr rückte mit etwa 30 Mann an und löschte den Brand. "Nun müssen wir prüfen, wie stark das Schiff beschädigt wurde", sagte der Sprecher weiter. Wie es zu dem Feuer kam, konnten die Behörden noch nicht sagen.