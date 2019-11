Video von Diebstahl veröffentlicht

Im Grünen Gewölbe: Hier zertrümmert ein Einbrecher das Glas

Es sind Bilder in Dunkelheit, Taschenlampen hellen die Szenerie kaum auf: Nach dem Jahrhunderteinbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden gibt es nun Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Zur Fahndung nach den Kunstdieben im Grünen Gewölbe hat die Polizei die Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Ein Video zeigt, wie zwei Personen mit Taschenlampen in das Juwelenzimmer eindringen. Einer der Männer geht auf eine Vitrine zu und schlägt mit einer Axt auf das Sicherheitsglas ein. Die Aufnahme endet, ehe die Täter an die Juwelen gelangen.

Aus der Vitrine ließen die Einbrecher Teile von drei Juwelengarnituren mitgehen. Ihr Wert lässt sich finanziell gar nicht beziffern, hieß es von den Experten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Täter nahmen nicht alles mit, sondern ließen auch Schmuckstücke zurück. Eine genaue Übersicht gab es bis zum Abend jedoch nicht.

Zuvor hatte die Diebe ein Fenstergitter sowie eine Glasscheibe eingeschlagen und waren so in das Gebäude eingedrungen. Die Tat habe insgesamt nur wenige Minuten gedauert. Zwei Wachleute, die in der Zentrale Dienst haben, beobachten die Täter während der Tat über Monitore. Nach den Vorgaben dürfen sie nicht selbst eingreifen, sondern müssen die Polizei informieren.





Eine Minute vor 5 Uhr am Morgen ging dort der Notruf ein. Fünf Minuten später war der erste Funkstreifenwagen vor Ort. Die Täter waren aber schon auf und davon. Die Polizei sucht nun Zeugen.