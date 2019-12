Feuerwehreinsatz in Rheinland-Pfalz

Navi lotst Autofahrer in überflutete Unterführung

16.12.2019, 12:26 Uhr | dpa

Geflutetes Auto in Enkirch: Der Fahrer wartete auf dem Dach, bis die Feuerwehr eintraf. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Immer dem Navi nach ist ein 23-Jähriger in Enkirch an der Mosel in eine Unterführung gefahren – ohne das Hochwasser dort zu bemerken. Die Feuerwehr musste ihn schließlich vom Autodach holen.

Ein Mann ist in Rheinland-Pfalz offenbar blind der Ansage seines Navigationsgeräts gefolgt – und mit seinem Auto in einer überfluteten Unterführung stecken geblieben.

Der ortsunkundige 23-Jährige war nach Angaben der Polizei am späten Sonntagabend auf einer Landstraße im Ort Enkirch an der Mosel unterwegs und bemerkte zu spät, dass die Unterführung mit Wasser vollgelaufen war. Er kletterte aufs Dach seines Fahrzeugs und wartete dort auf die Feuerwehr, die ihn schließlich aus seiner misslichen Lage befreite.