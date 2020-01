Flasche ausgelaufen

Feuerwehr rettet 1.300 Liter Weltrekord-Wein

24.01.2020, 16:35 Uhr | dpa

Undicht in Lustenau: Der ausgelaufene Wein soll abgefüllt und einer guten Sache zugeführt werden. (Quelle: dpa)

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Österreich. Sie wurde in ein chinesisches Restaurant gerufen – eine Weinflasche lief aus. Das ungewöhnliche: Die Flasche ist drei Meter hoch und fasste über 1.500 Liter.

Die Feuerwehr in Österreich hat bei einem ungewöhnlichen Einsatz 1.300 Liter Rotwein aus einer riesigen Weinflasche gerettet. Wie die Feuerwehr berichtete, war die 2017 in einem chinesischen Restaurant in Lustenau aufgestellte und mit 1.590 Litern befüllte Weinflasche undicht geworden.

Die Feuerwehrleute bauten aus Sandsäcken und Holzplatten eine Barriere, um die weitere Verteilung des Rotweins im Gebäude einzudämmen. Anschließend sei in den 30 Zentimeter dicken Korken ein Loch gebohrt und der Wein abgepumpt worden. Die drei Meter hohe Flasche war im März 2017 als Weltrekord zertifiziert worden und steht in einem auf 16 Grad gekühlten Klimaschrank prominent im Eingangsbereich des Restaurants.

Nach der öffentlichen Reifung sollte der Wein glasweise im Rahmen eines Charity-Events ausgeschenkt und verkauft werden. Was von dem Rotwein gerettet werden konnte, soll in Flaschen umgefüllt und einer guten Sache zugeführt werden, sagte der Winzer zur österreichischen Nachrichtenagentur APA. "Wir haben den geretteten Wein auch probiert – er ist prima", hieß es.