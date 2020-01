Unfall im Landkreis Augsburg

BMW prallt gegen Wohnhaus – und reißt dreistöckigen Balkon ab

27.01.2020, 13:44 Uhr | t-online.de, joh

Ein BMW ist in Bayern gegen eine Hauswand geprallt und hat dabei ein dreistöckiges Balkongerüst von der Hauswand abgerissen. Der Balkon knallte in das Auto.

Bei einem schweren Unfall in Bayer hat ein BMW ein Balkongerüst von einer Hauswand abgerissen. Am Sonntag kam der Wagen in Bobingen, Landkreis Augsburg, von der Straße ab und krachte in der Folge gegen das Balkongerüst, das auf das Auto fiel.

Vermutet wird, dass der schwere Aufprall das Gerüst ins Wanken brachte und die oberste Schraube lockert, berichtet der "Merkur". Der 51-Jährige Fahrer war in seinem Wagen schwer verletzt eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in das Universitätklinikum Augsburg.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich niemand auf einem der Balkone oder auf dem Gehweg. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.