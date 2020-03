Lichterkette am Himmel

"Ufo-Sichtung" über Deutschland: Das steckt dahinter

Nachthimmel über Deutschland: Am Samstagabend dachten viele Menschen an Ufos, weil eine Armada von "Starlink"-Satelliten zu sehen war. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Zahlreiche Menschen in Deutschland wunderten sich am Samstagabend: Eine Kette Dutzender kleiner Lichter zog schnell durch den Nachthimmel. Doch für die vermeintlichen Ufos gibt es eine Erklärung.



In sozialen Medien gab es am Samstagabend zahlreiche aufgeregte Berichte über vermeintliche Ufo-Sichtungen. Was die Menschen da schnell am Himmel ziehen sahen, waren jedoch Satelliten von Elon Musk: Sein Raumfahrtunternehmen "SpaceX" hat in den vergangenen Monaten für das Vorhaben eines Weltall-gestützten Internets bereits 360 Satelliten ins All gebracht.

Was zum Teufel sind die kleinen Sterne auf dem Himmel über #Berlin, die sich lautlos bewegen, schneller als Flugzeuge?#UFO #Paranormal #Drohnen #avgeeks — Matti Jämsä (@MattiJamsa) March 28, 2020

Am 18. März war zum sechsten Mal eine Rakete mit Mini-Satelliten gestartet, die nun wie eine Perlenkette um die Erde ziehen. Am Samstagabend war diese Lichterkette vielen Menschen am Nachthimmel aufgefallen. Von West nach Südost zogen die Satelliten aus dem zweiten Start und von Südwest nach Ost die des vierten Starts. Mit Seiten wie Findstarlink.com oder Heavens-above.com lassen sich die Überflugzeiten und -routen recherchieren. Auch in den nächsten Tagen wird es Überflüge über Deutschland zu sehen geben. In einem Video eines Twitterer vom Samstagabend ist die Lichterkette schwach zu sehen.



Bei Hansjürgen Köhler von der Ufo-Meldestelle des Centralen Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene (CENAP) stand das Telefon am Samstagabend nicht still. "Die Anrufer berichteten, zwischen 30 und 50 Lichtpunkte gesehen zu haben." Seit November sind 360 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht worden. Darüber ist auch vielfach berichtet worden. "Aber das bringen die Menschen nicht in Verbindung, wenn sie dann so etwas für sie Ungewöhnliches am Himmel sehen."

Die Starlink-Satelliten sollen sowohl entlegene Gebiete wie auch Ballungszentren mit Breitband-Internet versorgen. Die Sendeeinheiten sind mit 260 Kilogramm Gewicht deutlich kleiner und leichter als bisherige Kommunikationssatelliten. Aufgrund ihrer flachen Bauweise lassen sie sich gut stapeln, sodass die "Falcon 9"-Rakete von SpaceX gleich mehrere Dutzend von ihnen pro Start transportieren kann.

Sie sollen Daten von Bodenstationen bekommen und untereinander mit Hilfe von Lasern weiterleiten. SpaceX hat inzwischen bereits die neueren Generationen mit einer dunkleren Beschichtung versehen. Astronomen hatten sich bereits nach Start der ersten Objekte im Frühjahr 2019 beschwert, dass sie die Beobachtungen des Sternenhimmels stören.

Verwendete Quellen: Eigene Recherchen

CENAP

findstarlink.com weitere Quellen weniger Quellen anzeigen