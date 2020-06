Junge Übeltäterin

Siebenjährige kratzt Schneeflocken in 37 Autos

04.06.2020, 16:00 Uhr | dpa, sth

Weiße Schneeflocken im Sommer? Eine Siebenjährige aus dem Landkreis Zwickau hielt das für eine gute Idee. Allerdings malte sie die Flocken nicht auf Papier, sondern ritzte sie in 37 Autos ein.

Tagelang hat sich die sächsische Polizei gewundert: Immer wieder gingen Anzeigen aus Hohenstein-Ernstthal ein, weil dort jemand Autos zerkratzte. Nun ist klar: die Übeltäterin ist sieben Jahre alt.



Die Siebenjährige soll in der Zeit vom 21. bis 27. April Schneeflocken auf 37 Autos gemalt haben, wie die Polizei Sachsen am Donnerstag mitteilte. Dabei hat sie offenbar großen Schaden angerichtet, denn sie hat die Flocken in den Lack gekratzt. Dabei sei ein Schaden von 30.000 Euro entstanden.

Die Polizei observierte den Tatort tagelang

Die Beamten sind dem Mädchen erst "nach umfangreichen Ermittlungen" auf die Spur gekommen. Sie befragten nach eigener Aussage etliche Zeugen, führten "aufwendige kriminaltechnische Untersuchungen" durch und observierten den Tatort mehrere Tage lang.

Die Ermittlungen führten zu der Siebenjährigen. "In einer Befragung gab das Mädchen zu, mit Steinen Schneeflocken auf die Autos 'gemalt' zu haben. Dabei war sie sich nicht bewusst, dass sie dadurch die Fahrzeuge beschädigte", so die Polizei.