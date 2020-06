150 Treckerfahrer dabei

Autokino zeigt Kuh-Film für Landwirte

08.06.2020, 11:00 Uhr | dpa

Aufnahme von Treckern aus der Luft: Landwirte sitzen am Abend in ihren Fahrzeugen auf einer großen Wiese und schauen sich den Dokumentarfilm "Die schöne Krista" über eine Kuh aus Niedersachsen an. (Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa)