Drama in Moskau

Zirkusbär greift Tierpfleger an und tötet ihn

06.10.2020, 12:19 Uhr | apa, t-online

Ein Mann betritt unbefugt das Gehege eines Zirkusbären – und verschließt es von innen. Die Aktion endet tödlich, jede Hilfe kommt zu spät.



Der Große Moskauer Staatszirkus trauert um einen Mitarbeiter, der erst zu Beginn des Jahres dort zu arbeiten angefangen habe. Er soll das Gehege des Bären ohne Erlaubnis betreten und anschließend von innen abgeschlossen haben. Das Tier habe ihn danach attackiert und schwer verletzt, gab der Zirkus bekannt. Andere Mitarbeiter sollen noch versucht haben, ihm zu helfen und brachten ihn in eine Klinik – wo er jedoch seinen Verletzungen erlag.



Laut einer Erklärung des Zirkus hatten alle anderen Künstler am Tag des Vorfalls frei. Man berichte "mit Bitterkeit" über den tragischen Tod. Der Mann namens Valentin sei ohne ersichtlichen Grund in den Käfig gegangen und habe mit zwei Schlössern von innen abgeschlossen. "Wir sprechen der Familie und den Freunden von Valentin unser aufrichtiges Beileid aus", heißt es in der Mitteilung.





