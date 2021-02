Größe von Fußballfeld

New York baut auf dem Hudson River einen neuen Park

06.02.2021, 09:22 Uhr | dpa

Skyline von New York mit dem Hudson River: Auf dem Fluss soll ein Park entstehen. (Archivbild) (Quelle: agefotostock/imago images)

Die amerikanische Metropole New York wird im Frühjahr einen neuen Park bauen. Besonders ist dabei: Er wird auf Betonstelen mitten im Hudson River stehen. Auch ein Amphitheater ist auf der Insel geplant.

New York kriegt einen neuen Park – der auf dem Hudson River steht. "Little Island" ist etwas größer als ein Fußballfeld und soll im Laufe des Frühlings eröffnet werden. Geplant ist, dass dort Kulturveranstaltungen stattfinden, etwa in einem 750 Plätze fassenden Amphitheater. Es soll mehrere Orte für Performances geben, der Park soll eine Brücke zwischen Natur und Kunst bilden, wie die Organisatoren informieren.

Künstlerinnen und Künstler sollen den Park mit einem kuratierten Programm zum Leben erwecken. In einer dreijährigen Residenz sollen sie mit lokalen Partnern Veranstaltungen und Festivals planen.

Die Insel vor der Westseite Manhattans steht auf riesigen, verschieden hohen Betonstelen, so dass die Gartenlandschaft mit Dutzenden Bäumen, Sträuchern und Rasenflächen durch ein großes Gefälle lebhafter erscheint. Nicht zuletzt bringt "Little Island" auch einen guten – und seltenen – Blick auf einige Teile Manhattans und seiner Skyline.