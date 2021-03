Abschlussfeier finanzieren

Abschlussklasse zieht sich aus – um Abifeier zu finanzieren

29.03.2021, 12:15 Uhr

Ein professioneller Fotograf soll die Schermbecker Abiturientinnen und Abiturienten in erotischen Posen abgelichtet haben. (Symbolbild) (Quelle: Frédéric Cirou/imago images)

Im nordrhein-westfälischen Schermbeck haben Abiturienten einen eigenen Nackt-Kalender rausgebracht – um damit Geld für ihre Abifeier zu sammeln. Nicht alle an der Schule finden die Idee gut.

An der Gesamtschule Schermbeck in Nordrhein-Westfalen hat sich die Abschlussklasse dazu entschieden, mit einem Erotikkalender Geld für die anstehende Abifeier zu verdienen. Das berichtete die Kölner Boulevardzeitung "Express". Demzufolge habe ein professioneller Fotograf die Schülerinnen und Schüler in erotischen Posen abgelichtet.



Dem Nachrichtenportal "Lebensart Regional" sagte der Schulleiter Norbert Hohmann: "Ich kann ihnen zwar nichts vorschreiben, habe ihnen jedoch sehr dringend geraten, darauf zu achten, dass auf den Fotos niemand zu erkennen ist". Die Idee für den Kalender sei allerdings nicht neu: Zwei frühere Abschlussklassen sollen sich bereits für einen Akt-Kalender ausgezogen haben.