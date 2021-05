Plötzlich Millionär

Lottogewinner meldet sich: "Völlig aus dem Häuschen"

29.05.2021, 16:49 Uhr | dpa

Lottogewinner (Symbolbild): Der Jackpot mit 90 Millionen ging am Freitag nach Hessen. (Quelle: imagebroker/imago images)

Vor 24 Stunden hat sich das Leben eines Hessen um 180 Grad gedreht: Er gewann 90 Millionen im Eurojackpot. Fünf weitere Lottospieler freuen sich ebenfalls über einen beträchtlichen Gewinn.

Erst ist er noch etwas unsicher, dann ist er außer sich vor Freude: Einen Tag nachdem er den 90-Millionen-Eurojackpot geknackt hat, hat sich der Gewinner am Samstag bei Lotto Hessen gemeldet. Der Mann habe angerufen, um sich zu vergewissern, ob er tatsächlich die Riesensumme eingefahren habe, sagte eine Sprecherin von Lotto Hessen in Wiesbaden. Als ihm der Kundenservice den Gewinn bestätigte, sei er völlig aus dem Häuschen gewesen. Er habe immer wieder gesagt: "90 Millionen, ich, 90 Millionen ..." und sein Glück kaum fassen können.

Der Glückspilz sei sehr froh gewesen, dass Wochenende ist. Er wolle die Zeit nutzen, um erst mal zur Ruhe zu kommen, und sich kommende Woche wieder bei Lotto melden, berichtete die Sprecherin. Falls er das wünsche, werde dem Mann Beratung und Unterstützung angeboten, wie man mit einem solchen Gewinn umgeht. Zum Alter des Gewinners wollte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Gewinnzahlen: 15 26 35 37 43

Millionen Menschen in Deutschland und 17 weiteren Nationen Europas hatten am Freitag auf den mit 90 Millionen Euro maximal gefüllten Eurojackpot gehofft. Mit den Gewinnzahlen 15 - 26 - 35 - 37 - 43 und den beiden Eurozahlen 3 und 8 lag nach sechs Wochen ohne Hauptgewinn nur der Mann aus Hessen richtig. Seinen Tipp hatte er für acht Euro im Internet abgegeben – nur wenige Stunden vor Annahmeschluss. "Eines von nur vier getippten Kästchen und acht Euro Einsatz reichten ihm für den Volltreffer", teilte Lotto Hessen mit.





Da Lotteriesteuern lediglich auf Einsätze, nicht aber auf Gewinne zu zahlen sind, wird der Gewinn ohne jeden Abzug überwiesen – also exakt in Höhe von 90.000.000,00 Euro. "Wir empfehlen, das Konto für die Überweisung zu einer Bank zu verlegen, die nicht nur mit den bisherigen Zahlungseingängen, sondern auch mit einem Gewinneingang in einer solchen Größenordnung vertraut ist", sagte Heinz-Georg Sundermann, Geschäftsführer der Lotto Hessen GmbH.

Die Bestmarke für Hessen hatte bislang ein Angestellter aus Nordhessen erreicht: Für seine sieben richtigen Eurojackpot-Zahlen kassierte er im Juli 2016 gut 84,8 Millionen Euro.

Auch der deutsche Lottorekord wurde nun am Freitag eingestellt. Zuletzt hatte sich im Januar 2021 ein Spieler aus Ostwestfalen den Gewinn von 90 Millionen Euro gesichert. Im Jahr davor knackten im Februar ein Spieler aus dem Münsterland und im Mai ein Einzelsieger aus Bayern den Jackpot. 2016 räumte ein Spieler aus Baden-Württemberg erstmals 90 Millionen Euro ab – damals der höchste Gewinn in der deutschen Lottogeschichte.

Fünf weitere Großgewinner

Auch für Gewinner in der zweiten Gewinnklasse gibt es allen Grund zu feiern: Gleich fünf Tipper aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Dänemark und der Tschechischen Republik erhalten jeweils 2.724.741 Euro.

Glücksspiel kann süchtig machen. So empfiehlt beispielsweise Lotto Baden-Württemberg, nur dann zu spielen, wenn man nicht zwingend gewinnen muss. Zudem sollten Spieler ihr monatliches Spielkapital vorab festlegen – und es nicht nachträglich erhöhen. Auch sollte man nicht unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss spielen, wenn man unkonzentriert und unausgeruht ist oder gerade in einer depressiven Stimmung, rät das Unternehmen.

Mit den Einnahmen der staatlichen Lotto-Anbieter werden unter anderem Projekte aus den Bereichen Sport, Kultur, Denkmalpflege oder Soziales gefördert.