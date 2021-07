Wegen Positiv-Test

Mann schmuggelt sich mit Burka und Corona-Test von Frau in Flugzeug

22.07.2021, 10:27 Uhr | t-online

Ein Flieger der Airline Citilink: Auf einem Flug in Indonesien soll ein Mann mit der Burka und dem negativen PCR-Test seiner Frau verreist sein. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

In Indonesien hat es ein Mann trotz eines positiven Corona-Tests in ein Flugzeug geschafft. Dafür trug er die Burka seiner Frau und zeigte ihren negativen Test vor. Doch eine leichtsinnige Aktion ließ ihn auffliegen.

In Indonesien hat sich ein Mann für seine Frau ausgegeben, um in ein Flugzeug zu gelangen. Das berichtet unter anderem der englische "Mirror" und beruft sich auf lokale Medien. Demnach trug der Mann am Flughafen die Burka seiner Frau und zeigte dort ihren negativen Corona-Test vor. Der Mann soll vorher selbst positiv getestet worden sein und hätte dadurch nicht reisen dürfen.



Der Vorfall ereignete sich offenbar auf einem Citilink-Flug von der Hauptstadt Jakarta nach Ternate. Der Trick des Mannes fiel allerdings während des Fluges auf, als er sich auf der Toilette umzog und die Burka gegen ein Hemd tauschte.

Bei der Ankunft in Ternate wurde er erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Krankenwagen soll ihn anschließend nach Hause gebracht haben, wo er sich in Quarantäne befindet. Die Polizei soll wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen haben.