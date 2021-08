Passant rief Polizei

Vermeintliche Leiche stellt sich als Sexpuppe heraus – Ermittlungen

27.08.2021, 16:36 Uhr | dpa

Nach einem Zeugenhinweis fand die Polizei in einem Wald in Hessen zwar keine Leiche, sondern eine Sexpuppe; gegen den Besitzer wird jetzt trotzdem ermittelt – nicht nur wegen illegaler Müllentsorgung.

Nach dem Fund einer Sexpuppe in einem Waldgebiet in Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) fahndet die Polizei nach einer unbekannten Person. Als ein Passant am Donnerstagvormittag den Notruf wählte, sei man zunächst von einem Leichenfund ausgegangen, teilte die Polizei in Offenbach mit.



Ein Bürger hatte demnach angegeben, einen Karton im Wald entdeckt zu haben, aus dem Kinderbeine und lange blonde Haare hervorschauten. Vor Ort sei den Beamten jedoch schnell aufgefallen, dass es sich um eine Sexpuppe handelte.



Ermittelt werde nun nicht nur wegen illegaler Müllentsorgung – sondern auch wegen des "Inverkehrbringens von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild".