Kurioser Fall in Bayern

Mann fährt mit dem falschen Auto davon – Fahndung

27.08.2021, 15:34 Uhr | AFP

Bei laufendem Motor kurz in den Imbiss, schon ist das Auto gestohlen: Ganz so schlimm kam es schließlich nicht für einen Mann in Bayern.

Ein vermeintlicher Autodiebstahl vor einem Imbissstand in Weißensberg im bayerischen Allgäu hat sich als kuriose Verwechslung entpuppt. Wie die Polizei in Kempten mitteilte, fuhr ein Kunde nach seiner Bestellung versehentlich mit dem Wagen eines anderen Manns davon. Beide besitzen demnach ein identisches Modell.

Der zweite Kunde, der sein Auto kurz mit steckendem Zündschlüssel abgestellt hatte, ging von einem Diebstahl aus und verständigte die Polizei. Diese veranlasste nach eigenen Angaben bereits eine internationale Fahndung nach dem Fahrzeug bis nach Österreich. Noch während Beamte am Donnerstagmittag vor Ort an dem Imbiss waren, kehrte nach einer halben Stunde der andere Mann mit dem vermeintlich gestohlenen Wagen zurück.

Laut Polizei war er "wohl in Gedanken" versehentlich mit dem falschen Wagen losgefahren und hatte seinen Irrtum erst zu Hause bemerkt. Anschließend tauschten beide Männer ihre Autos wieder aus. Nur ihre Mittagessen seien im Zuge der ganzen Aufregung vermutlich kalt geworden, fügten die Beamten an.