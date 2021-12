Wegen Hundeerziehung

Streit eskaliert – Frau beißt Kontrahentin in Wade

26.12.2021, 13:41 Uhr | AFP

Weil sie ihre Hunde unterschiedlich erziehen, ist ein Streit zwischen zwei Frauen in Thüringen eskaliert. Schließlich wurde eine der beiden Kontrahentinnen gebissen – jedoch nicht von einem Tier.

Im Streit um die Erziehung ihrer Hunde hat eine 51-Jährige im thüringischen Eisenach ihrer 27-jährigen Kontrahentin höchstselbst einen Biss zugefügt. Die jüngere Frau sei am Freitag in einem Park mit ihren Hunden unterwegs gewesen und habe beobachtet, wie die ältere Dame ihren Hund geschlagen habe, teilte die Polizei in Gotha am Sonntag mit. Sie habe sie daraufhin angesprochen.

Rasch entwickelte sich ein Streit, der so ausartete, dass die Frauen aufeinander einschlugen. Als die ältere Frau dabei stürzte, biss sie der jüngeren Hundehalterin in die Wade und verletzte sie. "Die Hunde sahen nur zu", erklärte die Polizei. Die Vierbeiner seien übrigens nicht übereinander hergefallen. Beide Frauen müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.