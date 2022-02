"Dillon hat eine sehr lebendige Fantasie"

Achtjähriger schmuggelt Buch in Bibliothek – und wird zum Star

02.02.2022, 11:07 Uhr | t-online

Manche Schriftsteller warten ihr ganzes Leben vergeblich auf Entdeckung. Nicht so Dillon Helbig: Die abenteuerliche Weihnachtsgeschichte des Achtjährigen hat jetzt schon viele Fans.

Eigentlich gehen Kinder in die Bibliothek, um sich Bücher auszuleihen. Der achtjährige Dillon Helbig dagegen nutzte einen Besuch mit seiner Oma in der Stadtbücherei, um sein eigenes Werk unter die Leute zu bringen. Unbemerkt schmuggelte der Junge aus Boise in Ohio sein 81 Seiten starkes Weihnachtsabenteuer in die Kinderbuchabteilung, wo ein Mitarbeiter es später entdeckte.



"Das war schon raffiniert", sagt Bibliotheksleiter Alex Hartman der "Washington Post". Er habe das Buch seinem Sechsjährigen vorgelesen, der sich vor Lachen gekringelt habe. In "Dillion Helbigs Weihnachtsabenteuer" geht es darum, dass der Weihnachtsstern auf dem Tannenbaum explodiert und die junge Hauptfigur zum Nordpol katapultiert wird. Geschrieben ist die Geschichte in einem Notizbuch mit rotem Einband, und wie in jedem guten Kinderbuch gibt es auch reichlich Bilder – gemalt mit Buntstiften.

Vergriffen: "Dillion Helbigs Weihnachtsabenteuer"

Später erzählte Dillon seiner Mutter Susan von der Aktion in der Bücherei. Als die das Buch ihres Sohnes sehen wollte, stand es aber nicht mehr im Regal. Susan Helbig fragte nach und bat darum, das Büchlein nicht wegzuwerfen. Aber das wäre dem Bibliotheksleiter eh nicht eingefallen: "Es war offensichtlich ein viel zu besonderes Objekt, um es loszuwerden", erzählt Alex Hartman. Stattdessen nahm die Bücherei Dillons Werk in die Sammlung auf und verlieh dem Jungen noch eine Auszeichnung als bester Nachwuchsschriftsteller.

Tatsächlich sind "Dillion Helbigs Weihnachtsabenteuer" in letzter Zeit stets vergriffen, nachdem der Lokalsender KTVB Anfang des Jahres über den jungen Autoren berichtete. Um die Nachfrage zu decken, will die Bibliothek das Buch als E-Book zu veröffentlichen. Dillon selbst arbeitet unterdessen schon an einer Fortsetzung der Weihnachtsabenteuer und an einem Buch über einen Kleiderschrank, der Jacken frisst.

"Dillon hat eine sehr lebendige Fantasie, mit der er uns regelmäßig unterhält", erzählt seine Mutter Susan. "Er denkt sich die ganze Zeit diese Geschichten und Abenteuer aus und wir gehen sofort mit". Sie könne sich gut vorstellen, dass er Schriftsteller wird. "Oder Bibliothekar", sagt Alex Hartman.