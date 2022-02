In Deckenbeleuchtung

Flugzeug muss wegen Schlange an Bord landen

14.02.2022, 12:20 Uhr | AFP

Bei einem Flug in Malaysia gab es Aufregung um einen ungebetenen Gast im Passagierbereich: Dorthin hatte sich eine Schlange verirrt. Der Pilot entschied daraufhin, die Maschine außerplanmäßig zu landen.

Wegen einer Schlange an Bord ist ein Flugzeug in Malaysia umgeleitet worden. Das Tier hatte sich in die Deckenbeleuchtung der Passagiermaschine verirrt, wie die malaysische Billigfluggesellschaft Air Asia am Montag bestätigte. Ein Video der Schlange verbreitete sich in den Onlinenetzwerken – und erinnerte viele Nutzer an den Actionfilm "Snakes on a Plane", in dem Hollywoodstar Samuel L. Jackson gegen Giftschlangen in einem Flugzeug kämpft.

Nach Angaben der Fluggesellschaft hatte sich der "sehr seltene" Vorfall vergangene Woche an Bord eines Flugzeugs ereignet, das von der Hauptstadt Kuala Lumpur nach Tawau auf der Insel Borneo fliegen sollte. Der Pilot habe nach dem Fund der Schlange "angemessene Maßnahmen" ergriffen und die Maschine in der Stadt Kuching 900 Kilometer westlich von Tawau gelandet.

Das Flugzeug wurde desinfiziert, die Passagiere mussten in eine andere Maschine umsteigen. "Die Sicherheit der Gäste oder der Besatzung war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr", erklärte der Sicherheitsbeauftragte von Air Asia, Liong Tien Ling.