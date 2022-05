Unbekleidet und berauscht ÔÇô so lief ein 24-J├Ąhriger in Niedersachsen an Bahngleisen entlang und brachte so den Fahrplan durcheinander. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt.

Ein nackter Mann hat eine Regionalbahn am Wochenende zur Vollbremsung gebracht. Der 24-J├Ąhrige lief am Samstagmorgen v├Âllig unbekleidet entlang der Bahngleise in der Gemeinde Bramsche (Landkreis Osnabr├╝ck), wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin habe der Lokf├╝hrer den Zug gebremst. Der Mann habe unter Drogeneinfluss gestanden und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.