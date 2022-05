Bereits mehrfach versuchten Menschen, das GemĂ€lde von Leonardo da Vinci zu beschĂ€digen. 2009 hat ein Russe das Kunstwerk mit einer Teetasse beworfen. Auch da zeigte die Glasvitrine ihren Nutzen auf, die Tasse ging an der Vitrine kaputt. Außerdem versuchten zwei Angreifer in den 1950er Jahren, die Mona Lisa zu attackieren. Sie warfen SĂ€ure sowie einen Stein auf das GemĂ€lde und beschĂ€digten es dadurch leicht.

GemĂ€lde fĂŒr zwei Jahre verschwunden

Die aufsehenerregendste Aktion ereignete sich aber im Jahr 1911. Damals hat der italienische Einwanderer Vincenzo Peruggia die Mona Lisa gestohlen. Die RĂ€umlichkeiten im Louvre kannte er aufgrund seiner vorherigen Anstellung als Glaser. So gelang es ihm, sich durch den Angestellteneingang Zutritt zu verschaffen. Zwei Jahre lang behielt er das Bild in seiner Unterkunft in Frankreich.