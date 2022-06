Bangladeschs YouTube-Dorf geht mit Kochvideos viral

In Bangladesch gibt es ein kleines Dorf, das als "YouTube Village" bekannt geworden ist. In den Filmen wird nicht nur gekocht – sondern auch die Kultur des Landes vermittelt.

Am Anfang des Videos fĂŒttern Frauen in rosa Kleidung eine Kuh mit BlĂ€ttern. Kurz darauf ist das Tier tot und die Frauen reiben den gehĂ€uteten Körper mit grĂŒner Chili-Paste ein.

Dann hacken sie ihn in kleine StĂŒcke und kochen diese mit viel GewĂŒrz, Zwiebeln und Reis in einem großen Topf im Freien. In einem anderen Video sieht man Fische von ganz nah um Luft ringen – kurz bevor auch sie sterben und zu einem Gericht werden. Am Schluss der Filmchen essen jeweils Hunderte Menschen in einem idyllischen Dorf irgendwo in Bangladesch das Gekochte. Und dabei schauen ihnen teils Hunderttausende, teils Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu.