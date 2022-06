Satire-Account will Pfleger zu Bestattern machen

Mit besserem Gehalt und weniger Stress wirbt eine Seite in den sozialen Medien f├╝r den Umstieg von der Pflege ins Bestattungswesen. Das ist zwar eine Satire ÔÇô das Interesse aber ist gro├č.

"Faire Bezahlung, kein Burnout und ruhige Kunden" ÔÇô mit diesen Worten wirbt ein vermeintliches Bestattungsunternehmen in den sozialen Medien derzeit f├╝r neues Personal gezielt unter Pflegekr├Ąften. "Du bist eine Pflegekraft? ├ťberarbeitet? Zu wenig Gehalt? K├╝ndige bitte", hei├čt es weiter.

Zwar ist der Account "Hin und Weg-Bestattungen" ein Satire-Projekt in den sozialen Medien. Unter Pflegekr├Ąften aber st├Â├čt der Aufruf auf Gegenliebe. "Na wenn das mal keine originelle Anwerbung von (Pflege) Personal f├╝r ein Bestattungsunternehmen ist", twitterte der prominente Pfleger Ricardo Lange. Er prangert seit Langem den Notstand in der Pflege und zum Teil katastrophale Arbeitsbedingungen an.