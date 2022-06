Was hat Arnold aber an diesem Tag gesehen? Oder was meint er, gesehen zu haben? Auskunft gibt Autor Ted Bloecher in seinem 1967 veröffentlichten Bericht ĂŒber die Ufo-Welle von 1947. Darin bezeichnet Arnold seine Ufos als "neun flache, scheibenförmige Objekte, die in einer diagonal abgestuften, stufenförmigen Formation" flogen. Die Gruppe sei in etwa 32 bis 40 Kilometer Entfernung an ihm vorbeigerast.