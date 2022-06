Ein erster Versuch, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu ver├Âffentlichen, wurde abgebrochen, da ├╝berzeugende Bildbeweise fehlten. Erst dem jungen Forscher Jean-Marie Volland an der Universit├Ąt von Kalifornien gelang, mit finanzieller Unterst├╝tzung und 3D-Mikroskopen eine ├╝berzeugende Darstellung des Riesenbakteriums. In menschlichen Proportionen gesehen sei die Neuentdeckung im Verh├Ąltnis zu ihren Artgenossen so kolossal, als "wenn ein Mensch jemanden treffen w├╝rde, der so gro├č ist wie der Mount Everest", sagte Volland.