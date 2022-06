Studie: Hier leben die unglücklichsten Menschen der Welt

Die Menschen in Afghanistan sind laut einer Studie weltweit am ungl├╝cklichsten. Dies berichtete das amerikanische Meinungsforschungsinstitut Gallup am Dienstag. Demnach f├╝hren die Afghanen die Liste mit negativen Erfahrungen an und berichten gleichzeitig am wenigsten Positives, wie Vergn├╝gen, Lachen oder das Lernen interessanter Dinge.