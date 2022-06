Neuwied: Frau schnarcht am Telefon und sorgt für Polizeieinsatz

Kurioser Vorfall in Rheinland-Pfalz: Eine Frau wĂ€hlte in der Nacht den Notruf, weil sie sich um eine Bekannte sorgte. Dann wurden die Beamten ĂŒberrascht.

Ein Schnarchen am Telefon hat im rheinland-pfĂ€lzischen Straßenhaus einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau rief im Schlaf versehentlich eine Bekannte an, wie die Polizei in Neuwied am Donnerstag mitteilte. Diese hörte am Telefon lediglich ein starkes Röcheln. Weil sie eine akute Atemnot vermutete, rief sie die Polizei. Vor Ort klingelten die Beamten mehrmals erfolglos an der TĂŒr.