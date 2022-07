Niedersachsen: Polizei sucht nach Teddy-Besitzer

"TatzengrĂ¶ĂŸe: 15 cm, FelllĂ€nge etwa ein Zentimeter": Die Polizei Niedersachsen hat einen Teddy an der Fahrbahn gefunden. Wer vermisst ihn?

Nach dem Fund eines großen TeddybĂ€ren auf einer niedersĂ€chsischen Straße hat die Polizei um Hilfe bei der Suche nach dem Besitzer gebeten. "TatzengrĂ¶ĂŸe: 15 cm, FelllĂ€nge etwa ein Zentimeter, Fellfarbe: hellbraun, Augenfarbe: schwarzbraun, bronzefarbene Schleife am Hals, sehr gepflegte Erscheinung", schrieben die Beamten am Sonntag in einer Pressemitteilung.