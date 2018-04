A6 in Bayern

Unfall mit drei Lkw am Stauende – Fahrer stirbt

25.04.2018, 08:59 Uhr | dpa

Auf der A6 in Bayern ist es an einem Stauende zu einem schweren Unfall mit drei Lkw gekommen. Ein Fahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 6 zwischen Ansbach und Schwabach auf ein Stauende aufgefahren und dabei tödlich verletzt worden.Nach Zeugenberichten prallte der Mann mit seinem Gefährt nahezu ungebremst auf den Lastwagen am Ende des Staus, der wiederum auf den Lkw vor ihm geschoben wurde, wie die Polizei nach dem Unfall am Dienstagnachmittag mitteilte.



Die beiden Fahrer in den vorderen Lkw blieben unverletzt und befreiten ihren Berufskollegen aus seinem völlig zerstörten Fahrerhaus. Er wurde in ein Klinikum gebracht, wo er am Abend starb. Die Autobahn sollte zwischen den Anschlussstellen Neuendettelsau und Schwabach-West in Fahrtrichtung bis zum späten Abend gesperrt bleiben.