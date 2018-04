Unwetter ziehen langsam ab

In der Hauptstadt wird der 1. Mai besonders schön

30.04.2018, 22:45 Uhr | Sara Orlos, t-online.de

Nach Unwettern im Westen ist vor allem im Norden noch mit starkem Wind zu rechnen. In den übrigen Regionen bleibt es beim Wetter der letzten Tage. In Berlin gibt es am Feiertag Maiwetter.

Nach heftigen Gewittern in der Nacht zum Montag beruhigt sich die Wetterlage in Deutschland. Das Unwetter zieht über die Nordsee Richtung Nordosten weiter. "Der Nordosten bleibt aber unbeständig", sagte Meteorologin Alexandra Schwarz von der Meteo Group. Dort sei aktuell weiterhin mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zum 1. Mai wird im Süden und im äußersten Osten Niederschlag erwartet. Die Temperaturen bewegen sich vom Osten nach Westen zwischen 11 und 2 Grad. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist sogar Bodenfrost möglich. "Das könnte Hobbygärtner besonders ärgern", sagte Alexandra Schwarz.

Feiertag in Berlin am freundlichsten

Zum 1. Mai bleibt die Wetterlage in ganz Deutschland bestehen. Es bleibt vor allem im Norden windig. Im Nordwesten werden dichte Wolken und Niederschlag vorhergesagt. In Richtung Ostsee gibt es weiterhin Unwettergefahr. Ansonsten kann mit Auflockerungen gerechnet werden. Grundsätzlich geht der Niederschlag zurück. Höchstwerte liegen bei 9 Grad an der Nordsee und 18 Grad im bayrischen Wald. In Berlin wird es am Feiertag viel Sonne geben. Hier steigen die Temperaturen auf 17 Grad. Deutschlandweit wird es hier am freundlichsten.

Ab Donnerstag Niederschläge im Osten

In den nächsten Tagen bleibt das Temperaturniveau gleich, weil sich die Luftmasse nicht ändert. Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad. Am Donnerstag ist im Osten und Südosten mit Niederschlag zu rechnen. Am Freitag breitet sich der Regen Richtung Alpen aus. Die restlichen Gebiete bleiben trocken. Dort wird ein Wolken-Sonne-Mix erwartet. Mit Unwettern ist nicht zu rechnen.

"Tag der Arbeit": Deswegen feiern wir den 1. Mai. (Quelle: t-online.de)

Wochenende überall wärmer

Am Wochenende gehen die Temperaturwerte nach oben. In allen Regionen wird es freundlicher. Spätestens am Samstag ist der starke Wind im Norden weg. Es wird viel Sonnenschein und keinen Regen geben. Nur lokal könnten ein paar Tropfen vom Himmel fallen. Deutschlandweit liegen die Temperaturen am Samstag zwischen 18 und 22 Grad. An der Nord- und Ostsee wird es mit 12 bis 16 Grad etwas kühler.

Am Sonntag steigt das Regenrisiko wieder an. Vor allem das Mittelgebirge und der Alpenrand können von Regenfällen betroffen sein. In den anderen Gebieten wird es heiter und warm. Auch in Richtung Nord- und Ostsee wird mit viel Sonne gerechnet. Bis zu zwölf Sonnenstunden im Norden und sieben im Süden werden erwartet. Die Temperaturen steigen im Gegensatz zum Samstag um ein bis zwei Grad. Damit sind Höchstwerte von 24 Grad möglich.

Der Langzeittrend zeigt, dass im Mai die Werte eher über dem Durchschnittswert liegen. Ein Wetterumschwung ist nicht in Sicht. Das Wetter wird jedoch immer wieder von Schauern begleitet. Es gibt von Meteorologin Alexandra Schwarz trotzdem eine gute Nachricht: "Die Birke verblüht. Das könnte viele Allergiker freuen."