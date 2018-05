Hochsommerlich warm

Sonnenbrandgefahr am Wochenende

Mit heftigen Unwettern hat sich der April verabschiedet – der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nach ein paar kühleren Tagen wird es zum Wochenende hochsommerlich warm.

Der sommerhafte Frühling legt diese Woche eine Pause ein – aber nur für ein paar Tage. Bereits im Laufe der Woche setzt sich zunächst im Südosten bei vielen Wolken allmählich wärmere Luft durch, wie DWD-Meteorologe Christian Herold am Dienstag vorhersagte. Pünktlich zum Wochenende soll es dann wieder sommerlich bis hochsommerlich werden.

Deutschland war ungewöhnlich kühl und windig in den Mai gestartet. Am Kahlen Asten im Rothaargebirge fielen am 1. Mai sogar Schneeflocken vom Himmel. Zuvor hatte es in der Nacht zum 30. April vor allem im Westen teils heftige Unwetter mit Hagel, Starkregen und Blitzen gegeben.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter zunächst unbeständig. Für die Nacht zu Donnerstag sagt der Wetterdienst MeteoGroup zunächst oft aufgelockerte Bewölkung und nur wenig Regen voraus. Später ziehen sowohl in der Osthälfte als auch im Alpenraum sowie im Südwesten Wolkenfelder auf und es gibt gebietsweise Schauer, lokal Gewitter. Auch vom Niederrhein bis an die Nordsee ist es wolkiger, stellenweise wird es schauern. In München sinken die Temperaturen 12 Grad, in der Eifel auf 4 Grad.

"Quinlan" bringt Sommerwetter

Ab Freitag soll es deutlich wärmer werden. Der Tag kann im Norden zwar noch mit Bodenfrost starten, doch ein Ableger des Azorenhochs "Quinlan" bringt warme und trockene Luft nach Deutschland. Am Freitag steigen die Temperaturen im Süden auf bis zu 23 Grad, im Norden ist es mit 15-20 Grad noch etwas kühler.

SoAusflügler genießen das schöne Wetter am Ufer der Isar in München: Am Wochenende sollten sie aufpassen, es droht Sonnenbrand!nne in München



Am Sonnabend erwartet uns "kräftige Maisonne, strahlend blauer Himmel und trockene Luft", sagt Dennis Dalter von MeteoGroup gegenüber t-online.de. Im Süden kann es schon 24-27 Grad warm werden, der Norden hängt mit 18-24 Grad etwas hinterher und an der Nord- und Ostsee steigt die Temperatur nicht über 19 Grad.

"Sonne pur mit teilweise hochsommerlichen Temperaturen" folgen laut Dalter am Sonntag. Der Süden liegt mit bis zu 29 Grad wieder vorne, aber auch im Norden können die Werte die 25-Grad-Marke erreichen. Dalter warnt: "Die Sonnenbrandgefahr ist aufgrund der sehr trockenen Luft und des nahezu wolkenlosen Himmels sehr hoch!"

Sommerwetter hält bis Mitte nächster Woche

Das schöne Wetter könnte sich noch bis Mitte nächster Woche halten. Niederschlag wird jedenfalls bis einschließlich Mittwoch nicht erwartet. Dalter bilanziert: "Insgesamt ein toller Maiauftakt mit teilweise hochsommerlichen Temperaturen!"