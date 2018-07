Lebensgefährlich verletzt

Von Freundin überfahren: Unfall bei Fahrübung

08.07.2018, 18:30 Uhr | dpa

Das Unfallfahrzeug hat sich mit einer offenen Tür am Zaun verkeilt: Die ungeübte Fahrerin verlor die Kontrolle über den Wagen. (Quelle: Polizei Mönchengladbach)

Es sollte nur eine Übung sein, doch sie geriet außer Kontrolle: Eine 19-Jährige hat bei einem Fahrversuch ihre gleichaltrige Freundin mit dem Auto überrollt.

Eine 19-Jährige ist bei Fahrübungen einer Freundin auf einem Parkplatz in Mönchengladbach lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ließ sie ihre Freundin, die keinen Führerschein hat, am Samstagabend zum Üben ans Lenkrad und stieg aus. Die ebenfalls 19-Jährige gab Gas, fuhr rückwärts, verlor die Kontrolle über den Wagen und überrollte die junge Frau auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants. Der Wagen blieb erst an einem Zaun stehen.

Die schwer verletzte Frau kam in ein Krankenhaus. Laut Mitteilung der Polizei befand sich die Verletzte in akuter Lebensgefahr.