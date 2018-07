Erneuter Unfall

Testfahrer verunglückt auf VW-Strecke tödlich

13.07.2018, 18:10 Uhr | dpa

Erneut ist ein Testfahrer auf der Volkswagen-Strecke ums Leben gekommen. Dort kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen.

Ein Testfahrer ist auf der Volkswagen-Teststrecke in Ehra-Lessien in Niedersachsen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Infolge des Unfalls am späten Mittwochvormittag sei einer von zwei beteiligten VW-Mitarbeitern gestorben, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Zuvor hatten Medien berichtet.

Die Polizei im Landkreis Gifhorn wollte sich nicht äußern – bei der Testrecke handele es sich nicht um einen öffentlichen Verkehrsraum, daher gelte das Unglück als Arbeitsunfall. Der VW-Sprecher sagte: "Wir sind tief betroffen und bitten um Verständnis, wenn wir uns aus Rücksichtnahme auf die Hinterbliebenen und angesichts laufender Ermittlungen nicht näher äußern."

Auf der VW-Teststrecke nördlich von Wolfsburg kommt es immer wieder auch zu tödlichen Unfällen. Zuletzt war im Februar 2016 ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Bei einem Überholmanöver verlor er vermutlich wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto überschlug sich.