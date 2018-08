13-Jähriger seit Tagen vermisst

Polizei findet Leiche eines Jugendlichen in Berlin

02.08.2018, 20:45 Uhr

Ein Weg am Stadtrand von Berlin: Am Nachmittag kreiste ein Hubschrauber über dem Fundort der Leiche. (Quelle: t-online.de/Screenshot: rbb)

Seit Dienstag wird ein 13-Jähriger aus Berlin vermisst – er war auf dem Weg zu Freunden. Nun hat die Polizei eine Leiche am Stadtrand gefunden.

Passanten in Berlin haben in einem Feld die Leiche eines Jugendlichen gefunden. Seit Dienstag wird ein 13-Jähriger aus Berlin-Marzahn vermisst, der auf dem Weg zu Freunden verschwand. Noch ist unklar, ob es sich bei dem Toten um den Vermissten handelt. Am Nachmittag waren am Fundort Kriminaltechniker im Einsatz, ein Hubschrauber kreiste über dem Ortsteil Eiche.



Ein Polizeisprecher sagte dem rbb, die Identität des Todes sei noch nicht abschließend festgestellt. Die Leiche sei bei Ahrensfelde in der Nähe einer ehemaligen Abwasseranlage gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Eine Obduktion sei angeordnet worden.