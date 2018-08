Tod unter Erntemaschine

Mann stirbt bei Kartoffelernte

06.08.2018, 21:05 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen hat sich auf einem Acker ein Unglück ereignet. Vier Personen saßen auf einem Erntegerät, das von einem Traktor gezogen wurde – und sich plötzlich löste.

Bei der Kartoffelernte ist ein 67-Jähriger unter die Erntemaschine geraten und gestorben. Das an einen Traktor angehängte Erntegerät hatte sich bei dem Unfall am Montagmorgen in Rhede in Nordrhein-Westfalen aus bislang ungeklärter Ursache gelöst, wie die Polizei mitteilte.

Der Anhänger, auf dem vier Personen für die Erntearbeit saßen, war die Böschung hinab in die Aa – einen Nebenfluss der Ems – gestürzt, die neben dem Acker fließt. Bei dem Sturz geriet der 67-Jährige unter das Gerät und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Die weiteren Erntehelfer im Alter von 14, 17 und 42 Jahren wurden nur leicht verletzt. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet.