Wie ein Unternehmenssprecher gegenüber "TMZ" am Donnerstag bestätigte, sei dies "mit sofortiger Wirkung" geschehen. Ihr Rücktritt folgt nur wenige Tage nach dem Abgang von Geschäftsführer Andy Byron, der das Unternehmen bereits am Samstag verlassen hatte.

Astronomer: "Maßstäbe in puncto Verhalten und Verantwortlichkeit"

Das Unternehmen kündigte danach eine formelle Untersuchung des Vorfalls durch den Verwaltungsrat an. "Von unseren Führungskräften wird erwartet, dass sie sowohl in puncto Verhalten als auch in puncto Verantwortlichkeit Maßstäbe setzen, und in letzter Zeit wurde dieser Standard nicht eingehalten", teilte Astronomer in einer Stellungnahme nach Byrons Rücktritt mit. Offiziell äußerte sich das Unternehmen nicht zu weiteren Details – ließ aber verlauten, man wolle "mit voller Kraft nach vorn blicken".