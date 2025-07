Eine Logistikhalle der Böttcher AG in Jena. (Quelle: IMAGO/Olaf Döring)

Der Vorstandschef der Böttcher AG, Udo Böttcher, gerät erneut mit seiner vermeintlichen Nähe zur als rechtsextremistisch eingestuften AfD in die Kritik. Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, soll der 61-jährige Unternehmer, der aus dem thüringischen Gera stammt, erneut AfD-freundliche Postings abgesetzt haben.

Demnach teilte Böttcher in den vergangenen Monaten in seinem WhatsApp-Status Beiträge, die AfD-Narrative verbreiten. Darunter den Link zu einem Video des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah, den Böttcher mit "Einfache Erklärung zur EU" kommentierte. Er teilte den Post eines anderen AfDlers ("Die AfD steht als einzige Partei für Meinungsfreiheit") und nannte jemanden, der die CDU für die AfD verließ, "ein Mann mit Eiern".

Böttcher wollte von Spende nichts gewusst haben

Bei der Böttcher AG handelt es sich um einen der größten deutschen Versandhändler für Bürobedarf und Artikel wie Werkzeuge, Gartengeräte und Spielwaren mit Sitz in Jena.

Bereits Anfang 2024 hatte das Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern und mehr als 900 Millionen Euro Umsatz (Geschäftsjahr 2024) für bundesweite Schlagzeilen gesorgt: Ein damaliges Mitglied des Aufsichtsrats hatte eine Spende in Höhe von 999.990 Euro an die rechtspopulistische AfD getätigt. Recherchen verschiedener Medien legten jedoch nahe, dass das Geld aus einer privaten Schenkung von Firmenchef Böttcher selbst stammte – der wollte von der Zuwendung an die AfD nichts gewusst haben. Er räumte lediglich ein, dem AfD-nahen Spender kurz zuvor zwei Millionen Euro privat überwiesen zu haben.