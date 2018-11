Auf Trekking-Tour in Nepal

Sechster ausländischer Toter in einem Monat

22.11.2018, 09:41 Uhr | dpa

Der Sagarmatha National Park in Nepal: Wegen der verhältnismäßig guten Wetterbedingungen sind in dem Hochgebirgsstaat derzeit Tausende ausländische Urlauber unterwegs. (Quelle: Eibner Europa/imago)

Zum wiederholten Male ist ein ausländischer Wanderer in Nepal gestorben. Der 60-Jährige stammte aus Kanada.

Im Himalaya-Staat Nepal ist erneut ein ausländischer Urlauber bei einer Trekking-Tour ums Leben gekommen – der sechste in diesem Monat. Der 60 Jahre alte Kanadier musste mit dem Hubschrauber aus einem abgelegenen Kloster in mehr als 4.300 Metern Höhe ausgeflogen werden, wo er die Nacht verbringen wollte. Im Krankenhaus konnten die Ärzte dann aber nur noch seinen Tod feststellen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt.





In Nepal waren erst vergangene Woche zwei Australier bei Unglücken ums Leben gekommen. Zuvor starben in diesem Monat bereits zwei Frauen aus Frankreich und Malaysia sowie ein Japaner beim Wandern. Wegen der verhältnismäßig guten Wetterbedingungen sind in dem Hochgebirgsstaat derzeit Tausende ausländische Urlauber unterwegs.