Nordbayern

Feuer in Fürther Schule: Etliche Verletzte

27.11.2018, 11:35 Uhr | dru, t-online.de

Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes: Bei dem Feuer in Fürth sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. (Quelle: Luca Field/NGH-Agentur/imago)

Großalarm im nordbayerischen Fürth: Bei einem Brand in einem Schulgebäude werden zahlreiche Kinder verletzt. Einsatzkräfte evakuieren das Gebäude. Verletzte werden in Krankenhäuser gebracht.

Bei einem Feuer in einer Schule in Fürth (Bayern) sind offenbar zahlreiche Schüler verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Brand in dem Gebäude zwar schnell unter Kontrolle bringen können, berichtete "nordbayern.de" unter Berufung auf die Polizei. Es habe jedoch etliche Verletzte gegeben.

Die genaue Zahl war zunächst unklar. Einige Schüler hätten Rauchgasvergiftungen erlitten und seien in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Das komplette Gebäude sei evakuiert worden. Ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften war demnach vor Ort im Einsatz.

In dem Ausweichgebäude der Ludwig-Erhard-Schule werden den Angaben zufolge sowohl Grundschüler als auch Berufsschüler unterrichtet. Das Feuer soll am Morgen gegen 9 Uhr ausgebrochen sein. Die Ursache war zunächst unklar.