Unglück in Gütersloh

Zweijähriges Mädchen erstickt in Kita beim Essen

28.11.2018, 12:24 Uhr | dpa, AFP

In einem Kindergarten in Gütersloh ist ein zweijähriges Mädchen nach einem Erstickungsanfall verstorben. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Ein zweijähriges Mädchen ist in einer Kindertagesstätte in Gütersloh beim Essen erstickt. Die Polizei geht derzeit von einem "tragischen Unglücksfall" aus, wie eine Sprecherin sagte.



Die Stadt hatte nach dem Unglück mitgeteilt, das Kind sei trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen in der städtischen Kita verstorben. In der Kita wurde für Kinder und Eltern ein Raum zum Trauern eingerichtet, in dem auch ein Kondolenzbuch ausgelegt wurde.





Das Unglück hatte sich am Montagnachmittag ereignet. Die Polizei hat laut Sprecherin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.