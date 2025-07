"Katastrophales" Hochwasser in Texas

Waldbrand in Sachsen: Ort evakuiert

Verwahrloste Kinder in Wald gefunden

Newsblog zur US-Politik Seevögel bedroht – US-Militär stoppt Raketentest

Von t-online Aktualisiert am 04.07.2025 - 21:48 Uhr Lesedauer: 5 Min.

SpaceX-Rakete startet: Ein Raketenprogramm des US-Militärs ist vorzeitig ausgesetzt (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Jennifer Briggs/imago)

News folgen Artikel teilen

Das US-Militär muss ein Projekt mit Elon Musks Raumfahrtfirma stoppen. Donald Trump hat Pläne für den 250. Geburtstag der USA. Alle Entwicklungen zur US-Politik im Newsblog.

Freitag, 4. Juli

Loading...

Seevögel bedroht – US-Militär stoppt Raketentest

Die US-Luftwaffe hat Pläne für ein Raketenprogramm aus Umweltschutzgründen ausgesetzt, in das auch das Unternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk eingebunden werden sollte. Dabei gehe es um Hyperschall-Raketentests für Frachttransporte, die an einem abgelegenen Pazifik-Atoll geplant gewesen seien, berichtete die Webseite Stars and Stripes, eine unabhängige Publikation des US-Militärs.

Das Projekt würde Biologen und Experten zufolge vielen Seevögeln schaden, die in dem Naturschutzgebiet auf dem Johnston-Atoll nisten – einem 2,6 Quadratkilometer großen US-Territorium fast 1300 Kilometer südwestlich von Hawaii. Die Luftwaffe hatte angekündigt, das Projekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Ein Sprecher der Air Force sagte "Stars and Stripes", man prüfe alternative Standorte für das Programm. Dabei sollen kommerzielle Raketen wie die von Musks Unternehmen SpaceX genutzt werden.

Getestet werden sollen Raketen, die bis zu 100 Tonnen Fracht innerhalb von 90 Minuten an jeden Ort der Erde bringen können. Das Programm wäre ein Durchbruch für die Militärlogistik, da es den schnellen Transport von Versorgungsgütern an weit entfernte Orte erleichtern würde. Die Aktivitäten von SpaceX haben auch andernorts geschützte Vögel beeinträchtigt. Beim Start von deren Starship-Rakete in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas war es 2024 zu einer Explosion gekommen, bei der Nester und Eier von Flussregenpfeifern zerstört wurden. Das hatte SpaceX in rechtliche Schwierigkeiten gebracht und Musk zu der scherzhaften Bemerkung veranlasst, dass er zum Ausgleich eine Woche lang keine Omeletts essen werde.

Trumps Wähler müssen tief in die Tasche greifen

"The Big Beautiful Bill" (zu Deutsch: das große, wunderschöne Gesetz), so heißt Trumps neues Steuergesetz. Es sieht enorme Steuersenkungen und harte Einschnitte im Sozialsystem vor. Für welche Amerikaner dieses Gesetz tatsächlich wunderschön ist, hängt dabei von ihrem Geldbeutel ab. Eine Studie der University of Pennsylvania zeigt, dass es vor allem eine Gruppe von Amerikanern ist, die profitiert. Wer das ist, lesen Sie hier.

Umfrage: Mehr als zwei Drittel deutscher Start-ups sehen USA als Risiko

Deutsche Startup-Firmen sehen die USA offenbar nicht mehr als Vorbild und attraktives Zielland. Sieben von zehn Gründerinnen und Gründern halten die USA unter Präsident Donald Trump laut einer vom Branchenverband Bitkom am Freitag veröffentlichten Studie für ein Risiko für die deutsche Wirtschaft. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) gab an, zurückhaltend gegenüber einer Zusammenarbeit mit Startups oder Unternehmen aus den USA zu sein. 87 Prozent forderten, dass Deutschland seine digitale Souveränität stärke, um unabhängiger von den USA zu werden. 31 Prozent wollten auch eine mögliche Finanzierung durch US-Investoren auf den Prüfstand stellen. Der Digitalverband Bitkom gab an, dass für die Erhebung 152 Tech-Startups befragt wurden.

Kommentar zu Trumps "Big Beautiful Bill": Nicht zu Ende gedacht

Mit dem "Big Beautiful Bill" genehmigt der Kongress eines der Prestigeprojekte des US-Präsidenten. Doch das Gesetzespaket könnte sich bald als kapitaler Fehler herausstellen, kommentiert David Schafbuch.

"Positive Stabilität": Russland gratuliert zum US-Unabhängigkeitstag

Moskau hofft auf "positive Stabilität" in den künftigen Beziehungen zu Washington. Dies schrieb der russische Außenminister Sergej Lawrow seinem US-Amtskollegen Marco Rubio am Freitag in einem Glückwunschtelegramm zum Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten. Zugleich gratulierte er den US-Bürgerinnen und -Bürgern und wünschte ihnen viel Erfolg "bei der Realisierung des traditionellen amerikanischen Traumes".