Schnellzug entgleist in Ankara

Schweres Zugunglück in der Türkei – mehrere Todesopfer

13.12.2018, 06:43 Uhr | dpa, nhr

Die Unfallstelle in Ankara: Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Schnellzug auf dem Weg von der Hauptstadt nach Konya entgleist. (Quelle: imago)

Am frühen Morgen ist in der türkischen Hauptstadt Ankara ein Schnellzug entgleist und in eine Überführung gefahren. Türkische Medien berichten von mindestens vier Toten und zahlreichen Verletzten.

In der türkischen Hauptstadt Ankara sind bei einem schweren Zugunglück Medienberichten zufolge viele Menschen verletzt worden. Das linke Nachrichtenportal "Sol Haber" spricht von mindestens vier Toten und 43 Verletzten.



Der Schnellzug von Ankara nach Konya sei am frühen Donnerstagmorgen in oder nahe der Station Marsandiz am Stadtrand entgleist, daraufhin sei der Zug in eine Überführung gefahren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



Ankara'da yüksek hızlı tren kazası!

Üst geçide çarpan trenin vagonları devrildi, üst geçit trenin üstüne yıkıldı https://t.co/K1AN7e2WUZ pic.twitter.com/kuH94uuBjw — soL Haber (@solhaberportali) December 13, 2018

Teile der Überführung seien auf zwei der Waggons herunter gebrochen. Bilder zeigten umgestürzte Waggons, zerrissenes Metall und fieberhafte Bergungsarbeiten. Wieso der Zug entgleiste und wie schnell er unterwegs war, blieb zunächst unklar. Auch Zahlen zu Verletzten oder Toten gab es zunächst nicht.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa

Nachrichtenportal Sol Haber: " Ankara'da yüksek hızlı tren kazası!





