Verkehrschaos nach Schneefall

Mehrere Glatteisunfälle bei Ulm

03.01.2019, 15:46 Uhr | dpa

Schneefall und Glatteis haben am Mittwoch rund um Ulm ein Verkehrschaos ausgelöst. Dabei kam es vermehrt zu Glatteisunfällen.

Glatteis hat in Teilen Baden-Württembergs bis in die Nacht zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt. Auf dem Streckenabschnitt Ulm-Ost und Ulm-West auf der Autobahn 8 kam der Verkehr wegen der Eisbildung am Abend komplett zum Erliegen, wie die Polizei Ulm in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.





Für den Einsatz der Streufahrzeuge wurde die Strecke eine Stunde lang gesperrt. Dort kam es zu sechs Unfällen mit Blechschäden. Auch im Stadtgebiet Ulm gab es laut Polizei mehrere Unfälle. Von vereinzelten kleineren Unfällen wegen des Glatteises berichtete auch die Polizei Konstanz. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.