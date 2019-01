Mit 2,36 Promille

Betrunkener Fahrer rammt Verteiler: Internet fällt aus

19.01.2019, 16:37 Uhr | rew

Es ist früher Samstagmorgen, als der Fahrer von der Straße abkommt und mit seinem Auto gegen einen Verteilerkasten schleudert. Das hat Folgen – für den Unfallfahrer und das gesamte Wohngebiet.

In Brandenburg hat sich am frühen Samstagmorgen ein folgenschwerer Unfall ereignet. Das berichtet die "Märkische Zeitung". Demnach war ein 41-Jähriger auf der Strecke von Bärenklau nach Vehlefanz unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam, gegen einen Baum prallte und gegen einen Verteilerkasten schleuderte. Der Kasten wurde bei dem Vorfall schwer beschädigt.

Laut der "Märkischen Zeitung" entdeckte ein vorbeifahrender Autofahrer den Unfallwagen und alarmierte die Polizei. Der 41-jährige Unfallfahrer wurde bei dem Unglück verletzt und musste ins Krankenhaus. Der "Märkischen Zeitung" zufolge ergab ein Alkoholtest bei dem Mann einen Promillewert von 2,36.







Wie das Nachrichtenportal "NonstopNews" zudem berichtet, sollen die Beschädigungen an dem Verteilerkasten so schwerwiegend sein, dass in dem gesamten Wohngebiet Fernsehen und Internet ausfielen. Die Reparaturen könnten demnach einige Zeit in Anspruch nehmen – bis dahin bleiben die Anwohner ohne Anschluss.